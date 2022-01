"Entro l'anno Omicron raggiungerà tutti", dice Sileri. "Nessuno può sfuggire al Covid", rincara l'Oms (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - "In base a quello che vediamo Nessuno può sfuggire al Covid, l'immunità l'avremo con il vaccino o con il contagio a causa della veloce trasmissibilità di Omicron. L'importante è vaccinarsi, le persone vaccinate hanno minori possibilità di sviluppare malattie gravi. Vedremo cosa succederà quando Omicron colpirà i non vaccinati". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale Oms Europa intervenuto ospite di 'In mezz'ora' su Rai3. "Quindi - ha aggiunto Kluge - vacciniamoci, facciamo la terza dose e poi aumentiamo l'accesso anche i farmaci antivirali. Sulla base di proiezioni io dico che non si può scappare dalla variante: visto il numero di non vaccinati, 40 paesi su 53 subiranno elevato un stress per ricoveri e terapie intensive. È importante che Paese per Paese si ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - "In base a quello che vediamopuòal, l'immunità l'avremo con il vaccino o con il contagio a causa della veloce trasmissibilità di. L'importante è vaccinarsi, le persone vaccinate hminori possibilità di sviluppare malattie gravi. Vedremo cosa succederà quandocolpirà i non vaccinati". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale Oms Europa intervenuto ospite di 'In mezz'ora' su Rai3. "Quindi - ha aggiunto Kluge - vacciniamoci, facciamo la terza dose e poi aumentiamo l'accesso anche i farmaci antivirali. Sulla base di proiezioni io dico che non si può scappare dalla variante: visto il numero di non vaccinati, 40 paesi su 53 subirelevato un stress per ricoveri e terapie intensive. È importante che Paese per Paese si ...

Advertising

myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - borghi_claudio : @carlottasiani1 No, c'è se mai qualcosa che non ricordate. Ovvero che il trattato MES approvato dall'INCOMPETENTE a… - DomenicoCamassa : @Mezzorainpiu ... Nel frattempo un suo storico sbeffeggiatore, Sarkozy, è IN GALERA in Francia per corruzione. Di a… - StefaniaFalone : Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo distinzione tra positivi e malati. Entro l'anno quasi tutti avranno i… - sulsitodisimone : 'Entro l'anno Omicron raggiungerà tutti', dice Sileri. 'Nessuno può sfuggire al Covid', rincara l'Oms -