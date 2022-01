"Ecco le mail private del fascista Salvini". Attacco hacker, una vergogna politica: drammatico sospetto all'ombra del Colle (Di domenica 16 gennaio 2022) Sotto Attacco hacker: Migliaia di messaggi personali e privati di Matteo Salvini ed esponenti di Noi con Salvini sono stati rubati e messi online dal sito Raidoforum. A denunciarlo sono alcuni esperti di cybersecurity italiani. Umberto Rapetto, in un articolo per https://www.infosec.news, sottolinea come si tratti di "addirittura 5 gigabyte di informazioni che per gli appassionati degli scenari politici possono risultare senza dubbio interessanti". Chi ha pubblicato la corrispondenza parla di "Thousands of emails from Italy's fascist Deputy Prime Minister, Matteo Salvini and the Noi con Salvini political party". Due indizi lasciano intendere molto: Salvini viene definito "fascista" (quindi è presumibile che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Sotto: Migliaia di messaggi personali e privati di Matteoed esponenti di Noi consono stati rubati e messi online dal sito Raidoforum. A denunciarlo sono alcuni esperti di cybersecurity italiani. Umberto Rapetto, in un articolo per https://www.infosec.news, sottolinea come si tratti di "addirittura 5 gigabyte di informazioni che per gli appassionati degli scenari politici possono risultare senza dubbio interessanti". Chi ha pubblicato la corrispondenza parla di "Thousands of es from Italy's fascist Deputy Prime Minister, Matteoand the Noi conl party". Due indizi lasciano intendere molto:viene definito "" (quindi è presumibile che gli ...

