“Ecco cosa c’era nella scatola” C’è posta per te | Can Yaman e il regalo misterioso a Rosaria e Rita

Ospite attesissimo a C'è posta per te della puntata del 15 gennaio 2021 proprio lui, Can Yaman. L'attore turco, amatissimo dalle donne di mezzo mondo, è stato ospite per la terza volta nel programma di Maria De Filippi. È stato chiamato per fare una sorpresa a due signore siciliane – Rosaria e Rita – che hanno ricevuto il regalo di Emanuele, nipote della prima e figlio della seconda. Il ragazzo è cresciuto senza un padre ma le due donne non gli hanno mai fatto mancare nulla, regalandogli tanto amore e sostegno. Così, il 32enne turco si è presentato al cospetto di Rosaria e Rita che sono rimaste senza parole. Entrambe si sono prima complimentate con l'attore e poi si sono lasciate andare ad un ballo sulle note di Perfect, hit di Ed Sheeran.

