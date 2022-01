“È successo dopo la puntata”. C’è posta per te, la triste storia di Vivienne e il padre Emad: il colpo di scena (Di domenica 16 gennaio 2022) Una storia terribile quella raccontata sabato 15 gennaio a C’è posta Per Te. Questa è la storia di Vivienne e Emad, una vicenda davvero complessa e dolorosa. È Maria De Filippi, naturalmente, a raccontare le loro vicissitudini: “Sembra una storia d’altri tempi perché il padre si rifiuta di vederla. Tutto perché lei è rimasta incinta prima di sposarsi. Lei da allora è diventata madre per la terza volta e sempre con lo stesso compagno. Vivienne mi ha detto ‘Il mio fidanzato mi chiede di sposarlo da 12 anni e io sto aspettando a dirgli di sì perché il mio sogno è quello che mio padre mi accompagni all’altare’”. E ancora Maria: “Vivienne ha già fatto più di 20 tentativi di riconciliazione, ma il papà si è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Unaterribile quella raccontata sabato 15 gennaio a C’èPer Te. Questa è ladi, una vicenda davvero complessa e dolorosa. È Maria De Filippi, naturalmente, a raccontare le loro vicissitudini: “Sembra unad’altri tempi perché ilsi rifiuta di vederla. Tutto perché lei è rimasta incinta prima di sposarsi. Lei da allora è diventata madre per la terza volta e sempre con lo stesso compagno.mi ha detto ‘Il mio fidanzato mi chiede di sposarlo da 12 anni e io sto aspettando a dirgli di sì perché il mio sogno è quello che miomi accompagni all’altare’”. E ancora Maria: “ha già fatto più di 20 tentativi di riconciliazione, ma il papà si è sempre ...

