Dzeko Inter: primo trofeo per il bosniaco in Italia (Di domenica 16 gennaio 2022) Finalmente Dzeko ci è riuscito. Ha vinto il suo primo titolo da quando è in Italia, con la vittoria della Supercoppa contro la Juve. Ironico che questo trofeo arrivi nei suoi primi sei mesi in neroazzurro, dopo sei anni alla Roma. Lo stesso calciatore ha mostrato tutta la gioia della vittoria con un post sui propri profili social. Il bosniaco riesce a continuare la personale tradizione di vincere in ogni Federazione Nazionale nel quale lo si è visto giocare. Con anche la possibilità di replicare la vittoria del campionato da parte dei milanesi. Questo potrebbe portare la seconda stella all’Inter ed il quarto scudetto in carriera di Dzeko, divisi tra Germania, Inghilterra e Italia. Il tweet di Dzeko dopo la Supercoppa vinta con ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 gennaio 2022) Finalmenteci è riuscito. Ha vinto il suotitolo da quando è in, con la vittoria della Supercoppa contro la Juve. Ironico che questoarrivi nei suoi primi sei mesi in neroazzurro, dopo sei anni alla Roma. Lo stesso calciatore ha mostrato tutta la gioia della vittoria con un post sui propri profili social. Ilriesce a continuare la personale tradizione di vincere in ogni Federazione Nazionale nel quale lo si è visto giocare. Con anche la possibilità di replicare la vittoria del campionato da parte dei milanesi. Questo potrebbe portare la seconda stella all’ed il quarto scudetto in carriera di, divisi tra Germania, Inghilterra e. Il tweet didopo la Supercoppa vinta con ...

