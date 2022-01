Due milioni e mezzo di italiani sono in isolamento per il Covid (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - sono 149.512 i nuovi casi Covid in Italia, in calo rispetto ai 180.426 di sabato e di poco inferiori a una settimana prima (155.659 su 993.201 tamponi con un tasso di positività del 15,7%). Stavolta i tamponi sono 927.846, con un tasso che sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri). I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ma il dato che salta agli occhi è quello relativo agli italiani in isolamento perché positivi: più di due milioni e mezzo. Secondo il bollettino del ministreo della Salute, i casi totali sono 8.706.915 e i dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono stati 79.207 (sabato 120.609) per un totale di 6.016.954. Gli attualmente positivi crescono di 78.010 ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI -149.512 i nuovi casiin Italia, in calo rispetto ai 180.426 di sabato e di poco inferiori a una settimana prima (155.659 su 993.201 tamponi con un tasso di positività del 15,7%). Stavolta i tamponi927.846, con un tasso che sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri). I decessi248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ma il dato che salta agli occhi è quello relativo agliinperché positivi: più di due. Secondo il bollettino del ministreo della Salute, i casi totali8.706.915 e i dimessi/guariti delle ultime 24 orestati 79.207 (sabato 120.609) per un totale di 6.016.954. Gli attualmente positivi crescono di 78.010 ...

