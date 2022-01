Drusilla Foer | ma quale “novità inclusiva” | i travestiti in tv ci sono sempre stati

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — Le Sorelle Bandiera, Leo Gullotta, Rita Pavone, Platinette, Maurizio Ferrini: lunga è la lista dei personaggi dello spettacolo apparsi in televisione en travesti (dal sesso opposto) negli ultimi 50 anni. Un grande classico — da avanspettacolo prima e da palcoscenico televisivo poi — in cui nessuno, fino ad ora, aveva mai colto alcun tipo di ideologizzazione. Politicamente neutri, facevano ridere — o sorridere — e basta, assolvendo così alla propria funzione. Che fossero attori, comici, commentatori televisivi, cantanti, nessuno aveva mai tentato di mettere sulla loro testa il cappello dell’inclusività Lgbt o consacrarli a simbolo delle «lotte per i diritti». Arrivae tutti parlano di diritti Tutto è cambiato con l’arrivo di, personaggio femminile ...

fanpage : Il senatore della Lega Simone Pillon che chiama “travestito” #DrusillaFoer non sa quel che dice (o forse sì ma allo… - SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - Draghidottone : RT @AlanElettronico: L’equivoco su Drusilla Foer credo nasca dal fatto che al contrario di una signora Coriandoli o di una Leonida, Drusill… - ZorroMaria1 : @MonicaCirinna @Drusilla_Foer @tpi Sanremo fa stracacare... -

stata annunciata come la prima conduttrice en travesti di Sanremo . La presenza di, personaggio al femminile interpretato dall'attore Gianluca Gori , sul palco del Teatro Ariston per il prossimo Festival di Sanremo sta già facendo discutere. Da una parte c'è qualcuno ...Seconda fila da sx:, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli E ora l'Ariston: 'Devo confrontarmi con gli autori, ma mi piacerebbe portare sul palco un monologo, in chiave leggera, sull'...La soubrette anziana della televisione, Drusilla Foer attesa come co-conduttrice a Sanremo. Quali sorprese riserverà l'artista più discussa del momento?Che poi magari Achille Lauro si presenta villoso e con la canotta sporca di sugo e l’equilibrio democristiano di Sanremo tornerà a governare incontrastato, come ai tempi di Luigi Einaudi Presidente de ...