Drogati di statalismo | la difesa dal Covid ha fatto il resto Povera Italia | libertà addio

(Di domenica 16 gennaio 2022) La pandemia ha rappresentato un'occasione strepitosa per il trionfo della "giustizia sociale" di stampo statalista: e tutti i pregiudizi, tutti i tic, tutti gli automatismi della propensione anti -liberale hanno trovato nelle esigenze di contenimento dell'infezione un impagabile motivo di sfogo. Che sia lo Stato a decidere che cosa è bene per il cittadino e che cosa no, a consentirgli questo e a vietargli quest' altro, ovviamente e ancora per il suo bene, a concedergli o a negargli diritti secondo un modulo arbitrario e provvisorio, a far lavorare poco tutti rimediando ai mancati guadagni privati con la distribuzione della mancia pubblica, a tener bassa l'economia egoista e discriminatoria ripagando i cittadini con la magnanimità del calmiere, a espropriare per pubblica utilità il diritto di fare impresa, di riunirsi, di associarsi, di manifestare, di professare qualsiasi culto che ...