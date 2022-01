Donna morta a Trieste: autorizzata sepoltura, non cremazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Il corpo di Liliana Resinovich, la Donna scomparsa di casa il 14 dicembre e il cui corpo è stato trovato il 5 gennaio scorso nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, potrà essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Il corpo di Liliana Resinovich, lascomparsa di casa il 14 dicembre e il cui corpo è stato trovato il 5 gennaio scorso nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, potrà essere ...

