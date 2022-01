“Don Chisciotte” | 417 anni fa veniva pubblicato il primo romanzo moderno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il 16 gennaio 1605 vieneDondella Mancia (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha) di Miguel de Cervantes Saavedra, considerato unanimemente ilnella storia della letteratura. Vero e proprio capolavoro del Siglo de Oro, al suo interno si possono rintracciare elementi del genere picaresco e delepico-cavalleresco. Come tanti romanzi che si rispettino pubblicati all’epoca, il pretesto narrativo di Cervantes è quello di aver recuperato un vecchio manoscritto dello storico Cide Hamete Benengeli. Una storia a cui siamo ben abituati e che verrà utilizzata anche tantidopo, per esempio da H.P. Lovecraft per la pubblicazione del Necronomicon. Ma in questo caso, per fortuna, non siamo di fronte al Libro dei ...