Domenica In, Serena Rossi: "La Sposa? Sono molto in ansia perchè..." (Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi su Rai1, nel salotto di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha fatto una lunga intervista a Serena Rossi, che stasera sarà la protagonista della serata di Rai Uno con la nuova fiction a puntate La Sposa, con Giorgio Marchesi. La fiction tratta della commovente storia di Maria, che decide di "sacrificarsi" Sposando per procura un contadino di Vicenza, rinunciando alla sua famiglia e alla sua terra la Calabria; matrimonio per procura viene accettato per liberare la sua famiglia dai problemi economici. La Sposa racconta della disparità economica tra Nord e Sud, ma anche dell' emancipazione femminile e alla disparità di genere.

