Domenica IN ospiti e anticipazioni del 16 gennaio 2022: dai vaccini a Sanremo 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Mara Venier torna questa settimana con tutta la sua energia e la grinta di chi conquista ogni Domenica il pubblico. Strepitoso il successo della passata settimana con una puntata di Domenica IN da record di ascolti capace di battere anche Amici 21. Che cosa vedremo nella nuova puntata in onda oggi 16 gennaio 2022? Lo scopriamo come sempre con la lunga lista di ospiti, e le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli sul nuovo appuntamento con il programma di Rai 1. Confermatissimi i due spazi dedicati a Sanremo e all’attualità, molto seguiti settimana scorsa. Domenica In anticipazioni e ospiti 16 gennaio 2022 Prosegue lo spazio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 gennaio 2022) Mara Venier torna questa settimana con tutta la sua energia e la grinta di chi conquista ogniil pubblico. Strepitoso il successo della passata settimana con una puntata diIN da record di ascolti capace di battere anche Amici 21. Che cosa vedremo nella nuova puntata in onda oggi 16? Lo scopriamo come sempre con la lunga lista di, e le nostreche ci rivelano proprio i dettagli sul nuovo appuntamento con il programma di Rai 1. Confermatissimi i due spazi dedicati ae all’attualità, molto seguiti settimana scorsa.In16Prosegue lo spazio ...

