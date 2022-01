Domenica In, le anticipazioni della puntata del 16 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica In: gli ospiti di Domenica 16 gennaio per la diciottesima puntata del programma in onda su Raiuno e condotto da Mara Venier In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 16 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘La Sposa’ in onda da Domenica 16 gennaio su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti. Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022)In: gli ospiti di16per la diciottesimadel programma in onda su Raiuno e condotto da Mara Venier In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,16, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesimadi ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘La Sposa’ in onda da16su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti. Federica Cappelletti, moglie del campioneNazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro ...

