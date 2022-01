Domenica In, Federica Cappelletti e la promessa mai tradita fatta a Paolo Rossi (Di domenica 16 gennaio 2022) Paolo Rossi è scomparso il 9 dicembre 2020 e sua moglie Federica Cappelletti non mai ha perso occasione per ricordare lui e il grande amore che li hanno legati per molti anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Federica Cappelletti, giornalista e vedova del calciatore, ha ricordato il marito e il suo carattere positivo e ottimista, “Con un sorriso che arrivava prima di lui”, ha detto, ribadendo quanto il dolore per la sua perdita sia ancora incolmabile. La promessa fatta a Paolo Rossi in punto di morte C’è una promessa fatta al marito dietro al libro che Federica Cappelletti ha scritto e pubblicato sulla memoria del loro fortissimo ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022)è scomparso il 9 dicembre 2020 e sua moglienon mai ha perso occasione per ricordare lui e il grande amore che li hanno legati per molti anni. Ospite di Mara Venier aIn,, giornalista e vedova del calciatore, ha ricordato il marito e il suo carattere positivo e ottimista, “Con un sorriso che arrivava prima di lui”, ha detto, ribadendo quanto il dolore per la sua perdita sia ancora incolmabile. Lain punto di morte C’è unaal marito dietro al libro cheha scritto e pubblicato sulla memoria del loro fortissimo ...

