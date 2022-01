Djokovic via dall’Australia: il serbo arriva in aeroporto (FOTO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic non potrà partecipare agli Australian Open 2022, come definito recentemente dal Governo aussie. Il numero 1 al mondo Atp, non vaccinato, non detiene condizioni tali per far sì che la sua richiesta di esenzione medica sia considerata e dunque abbia riscontro. Dopo una diatriba legale ed etica sulla partecipazione o meno del serbo allo Slam d’inizio anno, l’ente governativo australiano ha sancito un chiaro ‘no’. Dopo la sentenza effettiva, Djokovic si è detto amareggiato, seppur accettando il responso; provato dall’esclusione agli Australian Open, potenzialmente il torneo valevole per il suo ventunesimo titolo Slam, Djokovic si è recato in aeroporto. Ritorno a casa repentino per il noto e apprezzato tennista di Belgrado, rappresentato dallo scatto sotto riportato e proveniente dai media ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Novaknon potrà partecipare agli Australian Open 2022, come definito recentemente dal Governo aussie. Il numero 1 al mondo Atp, non vaccinato, non detiene condizioni tali per far sì che la sua richiesta di esenzione medica sia considerata e dunque abbia riscontro. Dopo una diatriba legale ed etica sulla partecipazione o meno delallo Slam d’inizio anno, l’ente governativo australiano ha sancito un chiaro ‘no’. Dopo la sentenza effettiva,si è detto amareggiato, seppur accettando il responso; provato dall’esclusione agli Australian Open, potenzialmente il torneo valevole per il suo ventunesimo titolo Slam,si è recato in. Ritorno a casa repentino per il noto e apprezzato tennista di Belgrado, rappresentato dallo scatto sotto riportato e proveniente dai media ...

