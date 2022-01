Djokovic si arrende: «Sono molto deluso: non potrò giocare nel torneo che amo». Al suo posto agli Australian Open l’italiano Sasà Caruso (Di domenica 16 gennaio 2022) È il momento della resa per Novak Djokovic, amareggiato e deluso dopo la decisione della Corte federale Australiana che ha respinto il suo ricorso contro il secondo annullamento del visto da parte del governo di Canberra. Il serbo non potrà difendere il titolo agli Australian Open e si prepara a lasciare il Paese senza ulteriori contromosse: «Ora mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi – ha detto a caldo il tennista – prima di fare ulteriori commenti oltre a questo. Sono estremamente deluso della decisione di respingere il ricorso contro l’annullamento del mio visto. Questo significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte – ha ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) È il momento della resa per Novak, amareggiato edopo la decisione della Corte federalea che ha respinto il suo ricorso contro il secondo annullamento del visto da parte del governo di Canberra. Il serbo non potrà difendere il titoloe si prepara a lasciare il Paese senza ulteriori contromosse: «Ora mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi – ha detto a caldo il tennista – prima di fare ulteriori commenti oltre a questo.estremamentedella decisione di respingere il ricorso contro l’annullamento del mio visto. Questo significa che non posso rimanere in Australia e partecipare. Rispetto la sentenza della Corte – ha ...

Advertising

francang1950 : Djokovic si arrende: «Sono molto deluso: non potrò giocare nel torneo che amo». Al suo posto agli Australian Open l… - Dome689 : Djokovic si arrende: «Sono molto deluso: non potrò giocare nel torneo che amo». Al suo posto agli Australian Open l… - tuttonapoli : Djokovic si arrende: l'Australia lo espelle dal Paese, non potrà giocare gli Australian Open - mbbelluco : RT @direpuntoit: Visto cancellato per #Djokovic, che non si arrende e fa di nuovo ricorso. #DjokovicOut - gmlavolpe : RT @officialmaz: Visto cancellato a #Djokovic che tenta un ultimo appello. Djoker non si arrende, non è da lui. Forse arrivata in modi e te… -