Djokovic sconfitto in tribunale | espulso | ha lasciato Australia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Novakdall'. Il tennista serbo hail paese con un volo decollato da Melbourne e diretto a Dubai, come riferisce il quotidiano The Age., 34 anni, è partito dpo la decisione con cui 3 giudici della corte federale si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il suo visto. I ...

Il provvedimento di Hawke, secondo il legale, non può essere motivato dalla convinzione che "la presenza di'potrebbe costituire' un rischio rilevante per la salute pubblica" in Australia. ...... numero 150 del mondo, subentra direttamente anel tabellone degli Australian Open Al suo posto nel tabellone viene ripescato l'azzurro Salvatore Caruso che era statonelle ...L'espulsione dall'Australia, approvata all'unanimità dalla Corte federale, potrebbe quindi essere solo la prima crepa nel regno del tennista più vincente di sempre ..."Non ho seguito molto la vicenda Djokovic, sono qui per giocare a tennis. Diciamo che sono diventato il lucky loser più famoso della storia...". Salvatore Caruso, attuale numero 150 del mondo, tessera ...