Djokovic sarà espulso dall' Australia | respinto il ricorso

Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dal paese.

Ha perso il ricorso contro la cancellazione del suo visto e non potrà quindi giocare gli Australian ...Novakespulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo., che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dal Paese ...