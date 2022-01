Djokovic, in corso l'udienza della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione del n.1 del tennis (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic, è in corso l'udienza online della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione del n.1 del tennis, dopo che il governo Australiano gli ha... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak, è inl'onlinedel n.1 del, dopo che il governono gli ha...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso l'udienza online della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione di Djokovic. La Corte pe… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Djokovic, davanti alla Corte di Melbourne in corso l'ultima battaglia legale sull'espulsione - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: E' in corso l'udienza online della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione di Djokovic. La Corte pensa di… - infoitsport : Djokovic, davanti alla Corte di Melbourne in corso l'ultima battaglia legale sull'espulsione - raffaellasalato : RT @repubblica: Djokovic, davanti alla Corte di Melbourne in corso l'ultima battaglia legale sull'espulsione -