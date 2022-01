Djokovic, il padre: “50 proiettili nel petto di Novak” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall’Australia: “L’attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili nel petto di Novak”, scrive sui social. I tre giudici della corte federale, chiamati a giudicare il caso del tennista, si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il visto del 34enne serbo. I giudici che hanno presieduto l’udienza – James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan – si sono espressi all’unanimità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Ildi, Srdjan, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall’Australia: “L’attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50neldi”, scrive sui social. I tre giudici della corte federale, chiamati a giudicare il caso del tennista, si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il visto del 34enne serbo. I giudici che hanno presieduto l’udienza – James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan – si sono espressi all’unanimità. L'articolo proviene da Italia Sera.

