Djokovic ha perso la sua battaglia sarà espulso dall’Australia

angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - CdT_Online : Il tennista serbo ha perso la sua battaglia legale per contrastare l’espulsione, ha spiegato la Corte Federale - Catia05605065 : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - La_Bebe81 : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - ALESSAN27260000 : RT @angelomangiante: Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri. Han… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic perso

sarà soggetto inoltre all'impossibilità di ricevere il visto per l'Australia per tre anni , fatte salve le eccezioni che possono coinvolgere gli interessi di cittadini australiani, residenti ...La star del tennis Novakhala revisione giudiziaria per l'annullamento del suo visto australiano a seguito di un'udienza presso la Corte federale australiana. Il verdetto del giudice capo James Allsop è ...Novak Djokovic ha perso il secondo ricorso in tribunale contro il Governo australiano ed ora è costretto a lasciare il Paese ...Il numero 1 al mondo ha perso la battaglia legale contro il governo australiano e dovrà lasciare il paese al più presto, potrà tornare nei prossimi tre anni?