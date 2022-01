Djokovic ha perso la sua battaglia, espulso dall’Australia: “Deluso, ora riposerò”. Il padre: “50 proiettili al petto di Novak” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tribunale federale ha respinto all'unanimità il ricorso del 34enne serbo contro l'annullamento del visto. Il numero uno vola a Dubai Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tribunale federale ha respinto all'unanimità il ricorso del 34enne serbo contro l'annullamento del visto. Il numero uno vola a Dubai

Advertising

angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - rtl1025 : ?? Novak #Djokovic ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dall'#Australia. La Corte federale ha respinto all… - LaStampa : Djokovic ha perso la sua battaglia sarà espulso dall’Australia - francescagraz1 : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… - SasMo74 : RT @mattiamagrassi: Alla fine, Djokovic ha perso la sua battaglia giudiziaria. Viene espulso dall’Australia anche e soprattutto per come le… -