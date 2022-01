Djokovic fatto fuori | godiamo noi L' italiano semi-sconosciuto che giocherà gli Open al suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sarà Salvatore Caruso a sostituire Novakagli Australian. A gioire per l'espulsione del tennista croato numero 1 al mondo e no vax dall'Ausatralia e dal primo Grande Slam del 2022 saranno dunque non solo i pro-vaccini di tutto il mondo, ma pure l'Italia. Gli organizzatori hanno infatti ripescato il lucky loser Caruso, 29 anni,numero 150 al mondo. Scherzi del circuito Atp. Giornata agitata a Melbourne, con la Corte Federale australiana che ha respinto l'appello di Nole e confermato la cancellazione del visto decisa dal ministro dell'Immigrazione Hawke., che all'arrivo nel Paese da non vaccinato (violando le regole australiane sul Covid) aveva anche dichiarato il falso, dovrà dunque lasciare l'Australia e abbandonare l'idea di partecipare gli ...