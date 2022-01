Djokovic espulso dell'Australia: verdetto unanime Che succede ora: rischia 3 anni di bando Diretta tv Il n.1 sostituito con il n.150: Caruso, 19enne Chi è (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic espulso dell'Australia, il campione punito con un verdetto unanime della Corte Federale che ha confermato la cancellazione del visto. Dovrà anche pagare le spese legali... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak, il campione punito con ununanimea Corte Federale che ha confermato la cancellazione del visto. Dovrà anche pagare le spese legali...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - ilarysotgiu1 : RT @Gigadesires: #Djokovic espulso, i piddini cittadini del mondo sono in estasi. - giampodda : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… -