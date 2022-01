Djokovic espulso dell' Australia | il campione punito con un verdetto unanime Diretta tv Che cosa succede adesso

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - repubblica : Vince il governo australiano, Djokovic espulso dall'Australia [di Paolo Rossi] - FabioFZ3 : RT @ChanceGardiner: Il governo australiano sostiene in tribunale che Novak Djokovic deve essere espulso dall'Australia poiché 'è un pericol… - teoloria : RT @SkyTG24: Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic espulso

8.15 Australia, NovaksaràLa Corte federale australiana ha respinto il ricorso della stella del tennis Novakcontro il ritiro del suo visto. Il campione verràdall'Australia e non potrà ...dell'Australia, il campione punito con un verdetto unanime. Dovrà anche pagare le spese legali oltre quelle legate al vasto pool di avvocati che lo assistono fin dal momento del suo ...È finita male per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha perso il suo ricorso contro la decisione dell’Australia di cancellargli il visto. Pertanto sarà dunque ...Ora non ci sono più dubbi. Novak Djokovic non parteciperà agli Australian Open. La Corte Federale australiana ha confermato la decisione del ministro dell’immigrazione Bob Hawke, il serbo sarà espulso ...