Djokovic espulso dall' Australia | insieme a ?Nole? perde tutto il tennis

(Di domenica 16 gennaio 2022) Novak, il numero 1 del mondo, il campione di 20 Slam, che, interrogato ed arrestato tre volte, tradotto in due occasioni in un casermone per rifugiati ed esuli politici, e infine scortato...

Così il primo ministro australiano Scott Morrison ha commentato una sentenza che conferma l'espulsione didall'Australia. 'Come ho detto venerdì - continua - gli australiani hanno fatto ...Dopo la decisione della Corte federale di respingere il ricorso di Novakecco le reazioni da MelbourneRoma, 16 gen. (Adnkronos) - Il padre di Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo ...Novak Djokovic, il numero 1 del mondo, il campione di 20 Slam, che, interrogato ed arrestato tre volte, tradotto in due occasioni in un casermone per rifugiati ed esuli politici, e infine ...