Djokovic espulso dall'Australia: 'Sono estremamente deluso dalla sentenza' (Di domenica 16 gennaio 2022) La questione 'Djokovic - Australian Opens' è giunta ormai alla fine con l'atleta che si è visto negare la partecipazione al torneo: il tennista serbo non parteciperà agli Australian Open. Tuttavia le ... Leggi su globalist (Di domenica 16 gennaio 2022) La questione 'n Opens' è giunta ormai alla fine con l'atleta che si è visto negare la partecipazione al torneo: il tennista serbo non parteciperà aglin Open. Tuttavia le ...

Advertising

sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - SkyTG24 : Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia - Eib63 : RT @direpuntoit: #Djokovic espulso dall'Australia, al suo posto l'italiano Salvatore #Caruso: 'Sono il 'lucky loser' più famoso della stori… - Alessia69406712 : #Djokovic viene espulso dall'#Australia non per l'esenzione, né per le omissioni in frontiera, né per non aver risp… -