Djokovic espulso dall’Australia | la sentenza respinge il ricorso Nole | «Sono molto deluso»

(Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte federale dell’Australia ha, non vaccinato contro il Covid, revocandogli il visto: non giocherà gli Australian Open. Ora rischia un divieto di ingresso nel Paese di tre anni. Il serbo: «estremamente

Durante l'udienza gli avvocati dihanno accusato il governo di aver commesso errori 'elementari' nel fare portare come prove articoli della stampa internazionale per collegareai ...Ha perso il ricorso contro la cancellazione del suo visto e non potrà quindi giocare gli Australian ...Djokovic espulso: il tennista numero uno al mondo ha perso la sua partita contro il governo australiano. Un tribunale federale formato da tre giudici ha respinto all’unanimità il ricorso del 34enne te ...Ecco la sentenza della Corte federale australiana: il tennista, non vaccinato contro il Covid, non giocherà gli Australian Open ...