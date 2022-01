Djokovic espulso dall’Australia | la sentenza respinge il ricorso | «Molto deluso»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo le notizie emerse sugli errori nella domanda per il visto di, la Corte federale dell’Australia hail tennista, non vaccinato contro il Covid: non giocherà gli Australian Open. Ora rischia un divieto di ingresso nel Paese di tre anni. Alle 12.30 italiane lascerà il continente

sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - SkyTG24 : Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia - Chicco_dal_1974 : RT @fogna_la: Espulso il Re della savana: le iene esultano #Djokovic - rossomille : RT @LaNotiziaTweet: Respinto il ricorso di #Djokovic, sarà espulso dall’Australia. Il tennista non potrà prendere parte agli Australian Ope… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic espulso

Esulta il governo australiano dopo la decisione della Corte federale su Novak, che dovrà lasciare il Paese alla vigilia degli Australian Open, con il rischio di non poterci tornare per i prossimi tre anni. "Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri ...... ndr) di revocare il mio visto, per cui non potrò rimanere in Australia e giocare l'Australian Open - ha dichiaratoin una nota - Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le ...Il tennista ha rilasciato una dichiarazione: "Mi dispiace che l'attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo" ...La decisione dell'Australia di espellere definitivamente Novak Djokovic sta scatenando sui social una serie di reazioni da parte dei colleghi. La tennista francese Alize Corner si è sbilanciata schier ...