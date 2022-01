Djokovic espulso dall’Australia | la sentenza respinge il ricorso «Molto deluso»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo le notizie emerse sugli errori nella domanda per il visto di, la Corte federale dell’Australia hail tennista, non vaccinato contro il Covid: non giocherà gli Australian Open. Ora rischia un divieto di ingresso nel Paese di tre anni. Ha lasciato il continente

...ha perso, su tutti i fronti. In questi giorni c'è stato il tempo di ravanare nella storia per rintracciare qualche precedente. L'Équipe ricorda che nel 1974 Jimmy Connors vennecon ...La decisione è stata unanime eè stato condannato anche a pagare le spese legali del governo. 'Sono deluso ma rispetto la sentenza. Sono a disagio per il fatto che l'attenzione delle ultime ...Melbourne, 16 gen. (askanews) - Nulla da fare per Novak Djokovic, il tennista è fuori dagli Australian Open dopo la decisione della corte ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo undici giorni di battaglie legali, termina la ‘telenovelà con Novak Djokovic protagonista. Il fuoriclasse serbo dovrà tornare in patria e non potrà giocare l’A ...