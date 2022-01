Djokovic espulso dall’Australia | il legale | “Comprometterà la sua carriera”

(Di domenica 16 gennaio 2022) La star del tennis Novakha perso la revisione giudiziaria per l’annullamento del suo visto australiano a seguito di un’udienza presso la Corte federale australiana. Il campione serbo dovrà lasciare l’Australia con effetto immediato ed è stato anche condannato a pagare le spese processuali. Il verdetto del giudice capo James Allsop è arrivato a seguito di una decisione unanime dei tre giudici che hanno ascoltato il caso a Melbourne. Il visto diera stato annullato la prima voltan border force poche ore dopo il suo arrivo all’aeroporto di Melbourne. Il tennista era stato quindi interrogato e portato nel centro di detenzione per migranti, dove è rimasto fino allo scorso lunedì, quando un giudice del tribunale di circoscrizione federale aveva ripristinato il suo visto che è stato poi revocato ...

SkyTG24 : Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo… - ChianuraMatteo : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - RisatoNicola : #Djokovic sarà espulso dall'#Australia, respinto il ricorso I tre giudici della Corte Suprema hanno confermato al… -

