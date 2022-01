Djokovic, è finita: perde in tribunale e deve lasciare l'Australia. E il premier lo umilia (Di domenica 16 gennaio 2022) La farsa di e su Novak Djokovic è finita: il tennista serbo numero 1 della classifica Atp dovrà lasciare l'Australia e non potrà dunque partecipare agli Australian Open, primo Grande Slam del 2022. La Corte Federale Australiana ha confermato la cancellazione del visto decisa dal ministro dell'Immigrazione Hawke. Il tribunale ha respinto il ricorso all'unanimità da parte dei tre giudici. Djokovic era entrato in Australia senza essere vaccinato contro il Covid e dichiarando il falso. "Ora mi prenderò un po' di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo - ha spiegato Djokovic -. Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta di riesame ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) La farsa di e su Novak: il tennista serbo numero 1 della classifica Atp dovràl'e non potrà dunque partecipare aglin Open, primo Grande Slam del 2022. La Corte Federalena ha confermato la cancellazione del visto decisa dal ministro dell'Immigrazione Hawke. Ilha respinto il ricorso all'unanimità da parte dei tre giudici.era entrato insenza essere vaccinato contro il Covid e dichiarando il falso. "Ora mi prenderò un po' di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo - ha spiegato-. Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta di riesame ...

Advertising

Corriere : Djokovic-Australia, udienza finita Attesa la sentenza in Corte federale - DaEST_aOVEST : @supervimer68ann @AleDePas @chiellini Me ne frego delle lauree. Secondo te Djokovic si è imbarcato così a caso? È a… - AlbyDeLonge : È finita la farsa ?? #Djokovic #DjokovicGoHome #DjokovicOut #AustralianOpen #AustralianOpen2022 #AusOpen #australia - kingbbizzlee : RT @ciancianella: È finita! Ora per davvero. Novak Djokovic ha perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato dall’Australia. G… - varesenews : Partita finita: Djokovic espulso dall’Australia. Non giocherà gli Australian Open -