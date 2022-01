Djokovic attende verdetto Australia: espulso o in campo domani (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic sta per scoprire se potrà rimanere in Australia e giocare l’Australian Open o se sarà espulso dal paese per visto irregolare. I 3 giudici che presiedono l’udienza decisiva del caso, a Melbourne – James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan – hanno aggiornato l’udienza in cui i legali 34enne serbo e quelli del governo Australiano hanno illustrato le rispettive posizioni. Il visto di Djokovic è stato formalmente cancellato ieri dal ministro dell’Immigrazione, Aex Hawke. Il 34enne di Belgrado, no vax e sbarcato nel paese con un’esenzione da vaccino covid, ha trascorso la notte al Park Hotel, la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l’arrivo a Melbourne, quando il suo visto era stato giudicato irregolare nei controlli all’aeroporto. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Novaksta per scoprire se potrà rimanere ine giocare l’n Open o se saràdal paese per visto irregolare. I 3 giudici che presiedono l’udienza decisiva del caso, a Melbourne – James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan – hanno aggiornato l’udienza in cui i legali 34enne serbo e quelli del governono hanno illustrato le rispettive posizioni. Il visto diè stato formalmente cancellato ieri dal ministro dell’Immigrazione, Aex Hawke. Il 34enne di Belgrado, no vax e sbarcato nel paese con un’esenzione da vaccino covid, ha trascorso la notte al Park Hotel, la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l’arrivo a Melbourne, quando il suo visto era stato giudicato irregolare nei controlli all’aeroporto. In ...

