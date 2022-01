DIRETTA Venezia-Empoli | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di domenica 16 gennaio 2022) Alle 15 un solo match in programma per la 22^ giornata di Serie A, in vista dei due posticipi alle 18 ed alle 20.45. In programma. Una soltada giocare alle 15, in virtù di quel calcio spezzatino al quale ormai ci stiamo abituando da anni. Alle 18 la Roma scenderà in campo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.