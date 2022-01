Digitale terrestre, nuovi canali e cambio numerazione: le novità (Di domenica 16 gennaio 2022) Il mese di gennaio appena cominciato continua ad essere importante per quello che riguarda le novità del Digitale terrestre con ulteriori aggiornamenti che coinvolgono tutti gli utenti Settimana nuova il che significa nuove informazioni riguardo il panorama che ci troviamo di fronte quando accendiamo la tv. In particolare la settimana scorsa è stato un momento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 16 gennaio 2022) Il mese di gennaio appena cominciato continua ad essere importante per quello che riguarda ledelcon ulteriori aggiornamenti che coinvolgono tutti gli utenti Settimana nuova il che significa nuove informazioni riguardo il panorama che ci troviamo di fronte quando accendiamo la tv. In particolare la settimana scorsa è stato un momento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

enpaonlus : Cibo, ministro dell’agricoltura tedesco contro l’industria della carne - robbyfox21 : RT @OrtigiaP: e in piazza con #LucMontagnier a Milano non poteva mancare il miglior giornalista italiano che si batte per la verità ovunq… - Romeo77111184 : RT @mostro15119736: #leggiadpersonam 14 Gasparri-2 (2004) Assicura che Rete4 non sfora il tetto antitrust perché entro il 30 aprile il 50%… - Romeo77111184 : RT @mostro15119736: #leggiadpersonam 16 Salva-decoder (2003) Il digitale terrestre è un affarone per Mediaset e il governo che ha depenaliz… - RoxLory : RT @OrtigiaP: e in piazza con #LucMontagnier a Milano non poteva mancare il miglior giornalista italiano che si batte per la verità ovunq… -