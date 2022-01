Desperate Housewives, in arrivo una nuova stagione? L’indizio (Di domenica 16 gennaio 2022) La fortunata Serie Tv Desperate Housewives dopo ben otto stagioni è ancora all’apice del suo successo e, proprio per questo motivo, la critica e i fan della serie non hanno mai smesso di sperare in un proseguo. L’ultima stagione del mistery drama è andata in onda, in America, dal 25 settembre 2011 al 13 maggio 2012 e da allora, la regia ha deciso di chiudere i battenti. Una decisione ferma, seppur sofferta, motivata dal fatto che, secondo il regista Marc Cherry, fosse quello il momento giusto per fermarsi. A TVLine, in un’intervista del 2011, il creatore della serie aveva raccontato: Da un punto di vista creativo, sentivamo che questo era il momento giusto. Nessun calo di ascolti e nessuna cancellazione da parte del network dunque, semplicemente il desiderio di chiudere all’apice del successo. Il cast, sempre a detta del regista, non ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 gennaio 2022) La fortunata Serie Tvdopo ben otto stagioni è ancora all’apice del suo successo e, proprio per questo motivo, la critica e i fan della serie non hanno mai smesso di sperare in un proseguo. L’ultimadel mistery drama è andata in onda, in America, dal 25 settembre 2011 al 13 maggio 2012 e da allora, la regia ha deciso di chiudere i battenti. Una decisione ferma, seppur sofferta, motivata dal fatto che, secondo il regista Marc Cherry, fosse quello il momento giusto per fermarsi. A TVLine, in un’intervista del 2011, il creatore della serie aveva raccontato: Da un punto di vista creativo, sentivamo che questo era il momento giusto. Nessun calo di ascolti e nessuna cancellazione da parte del network dunque, semplicemente il desiderio di chiudere all’apice del successo. Il cast, sempre a detta del regista, non ...

