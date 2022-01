Delia Duran ha un segreto e lo confida a Miriana | il suo dolore fuori dal GF VIP

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 16 gennaio 2022)è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 da pochissime ore ma ha già cambiato molto gli equilibri del gioco. In particolare,Trevisan che si è sempre schierata dalla parte di Alex Belli, nella vicenda che ha visto anche Soleil protagonista, si è candidata a diventare la spalla di, sin da subito. Le due da venerdì a oggi, hanno passato molto tempo insieme tanto cheha deciso di aprirsi con lei e di rivelarle anche unche riguarda Alex Belli e il loro rapporto. Pera quanto pare, queste ore nella casa del Grande Fratello VIP non sono facili, anche perchè si sente nell’aria il dito puntato contro, di chi non vede in lei una persona sincera. In molti ( anche tra i telespettatori) credono che se hai qualcosa da chiarire ...