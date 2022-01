Delia Duran confessa un suo segreto intimo | Miriana cerca di fermarla

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

GF Vip. Il momento 'clou', quello forse più atteso di tutta la settimana e, ovviamente, della serata di venerdì scorso. Stiamo sicuramente parlando dell'ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip. Certamente, Alex Belli auspicava, per conto suo, una certa alleanza tra la moglie e l'amica 'speciale' Soleil Sorge . Ma, come in molti hanno intuito ...Quando è arrivato il turno di Soleil, dopo aver fatto il suo discorso, ha voluto terminare con una dedica speciale per Alex Belli, davanti a tutti: ma come ha reagito? Leggi anche GF Vip, ...In queste ore la casa del Grande Fratello Vip 6 è stata sconvolta dall’ingresso di Delia Duran, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione su di sé. La moglie di Alex Belli infatti si è subito ...E’ appena iniziata l’avventura al Grande Fratello Vip per Delia Duran e la nuova concorrente è già scoppiata a piangere mentre parlava del difficile rapporto che ha ...