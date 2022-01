De Bruyne, gol decisivo e poi relax… da bravo papà (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Il campione del Manchester City ha segnato il gol da tre punti contro il Chelsea e dopo la partita si è rilassato con i figli in campo Leggi su itasportpress (Di domenica 16 gennaio 2022) Il campione del Manchester City ha segnato il gol da tre punti contro il Chelsea e dopo la partita si è rilassato con i figli in campo

Advertising

franpiace : @andrelapegna Ecco, un passaggio illuminante sì, ma non un assist perchè il gol poi se lo è costruito da solo De Bruyne - Giancar51891215 : @pisto_gol Ma dici davvero @pisto_gol ?? Tu ti sei divertito?! Io l’ho vista tutto sto divertimento in questo 1-0 r… - jeanpauldl1998 : @GiovaB95 5 gol con la Serbia portandola ai mondiali, che già non è poco. De Bruyne prima di ritirarsi vuole vincer… - sportli26181512 : Premier League, gol e highlights della 22^ giornata. Il City batte il Chelsea 1-0: De Bruyne decide la sfida al ver… - ilpopsback : È dai tempi di Kakà che non vedo un gol fatto dal Milan come quello fatto oggi da De Bruyne... Forse unico Taarabt a Napoli. Che tristezza. -