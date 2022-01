Dayane Mello, il fidanzato è l’imprenditore Andrea Turino: “Mi ha cambiato la vita, sono felice” (Di domenica 16 gennaio 2022) Dayane Mello, il fidanzato è il giovane imprenditore campano Andrea Turino. Oggi l’ex gieffina sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5. La modella brasiliana ha ufficializzato il rapporto con Andrea Turino durante la partecipazione al Grande Fratello Vip recandosi nel giardino del loft di Cinecittà per fare una sorpresa all’amica e concorrente Soleil Sorge. Giunta nella casa più spiata d’Italia per dare supporto alla 27enne italo-americana aveva esordito: “Ho fatto un Capodanno bellissimo con Andrea e Sofia, ti saluta. Lui mi ha cambiato un po’ la vita, sono davvero felice”. Dayane Mello, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022), ilè il giovane imprenditore campano. Oggi l’ex gieffina sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5. La modella brasiliana ha ufficializzato il rapporto condurante la partecipazione al Grande Fratello Vip recandosi nel giardino del loft di Cinecittà per fare una sorpresa all’amica e concorrente Soleil Sorge. Giunta nella casa più spiata d’Italia per dare supporto alla 27enne italo-americana aveva esordito: “Ho fatto un Capodanno bellissimo cone Sofia, ti saluta. Lui mi haun po’ ladavvero”., il ...

Advertising

MediasetPlay : Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello… - Fafa252824 : RT @MediasetPlay: Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello si ra… - claudiaatrindad : RT @MediasetPlay: Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello si ra… - Daybrilha : @MediasetPlay Dayane mello amo??? - _Liviany : RT @MediasetPlay: Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello si ra… -