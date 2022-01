Crescita record per la milanese Senso a 20 milioni di euro di fatturato (+300% sul 2020) (Di domenica 16 gennaio 2022) L’azienda meneghina, marchio della società d’investimento YouniteStars, vanta 160mila dispositivi ricondizionati e 130mila clienti in europa “La Crescita è uno sport di squadra”: con queste parole lo scrittore Robert Kiyosaki definisce un termine mai banale, considerando il periodo attuale, soprattutto, da un punto di vista economico e aziendale. Una company che ha fatto della Crescita e del lavoro di squadra i propri tratti distintivi è Senso, realtà italiana di riferimento nel settore degli iPhone ricondizionati, nonché uno dei primi investimenti di YouniteStars, società specializzata nella creazione e acquisizione di business e-commerce ad alto potenziale di Crescita. L’azienda italiana, fondata a Milano da Gianmaria Monteleone nel 2019, risalta, in primo luogo, grazie al notevole incremento di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 16 gennaio 2022) L’azienda meneghina, marchio della società d’investimento YouniteStars, vanta 160mila dispositivi ricondizionati e 130mila clienti inpa “Laè uno sport di squadra”: con queste parole lo scrittore Robert Kiyosaki definisce un termine mai banale, considerando il periodo attuale, soprattutto, da un punto di vista economico e aziendale. Una company che ha fatto dellae del lavoro di squadra i propri tratti distintivi è, realtà italiana di riferimento nel settore degli iPhone ricondizionati, nonché uno dei primi investimenti di YouniteStars, società specializzata nella creazione e acquisizione di business e-commerce ad alto potenziale di. L’azienda italiana, fondata a Milano da Gianmaria Monteleone nel 2019, risalta, in primo luogo, grazie al notevole incremento di ...

Advertising

simonaumberta : RT @OssMilex: Draghi è stato di parola: la #SpesaMilitare prevista per il 2022 si attesta su 25,8 miliardi (dato @OssMilex sul bilancio pre… - lrspcs : Il nuovo record del debito pubblico italiano Il dato, segnala la Banca d'Italia, si è attestato a 2.734,4 miliardi… - AgriculturaIT : Macchine agricole, mercato in crescita record nel 2021. FederUnacoma : trattrici a +36% (su 2020) per 24.400 unità… - REstaCorporate : @Eposs1 @rej_panta #Fauci il virologo della CasaBianca fa l'endorsement di Draghi e lei la chiama propaganda.… - econopoly24 : Armi, crescita record nel 2020. Ecco chi spende e chi importa di più | Post di Bruno Salerno, cofondatore di… -