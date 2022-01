Covid, verso minori restrizioni. Sileri: Se sei vaccinato è come un’influenza, ma il virus raggiungerà tutti (Di domenica 16 gennaio 2022) “Ora il Covid non è una semplice influenza, ma è più vicina a esserlo per chi è vaccinato. Le regole verranno alleggerite. Quando? Credo molto presto, vediamo adesso come andranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel corso della trasmissione “Domenica In” su Rai 1. Convivere con il virus? “Sicuramente si- ha aggiunto Sileri, dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se la Omicron. Noi dobbiamo vaccinarci, ma al momento non si sa ogni quanto”. Quanto all’ipotesi che una dose di vaccino ogni 4 messi possa “paralizzare il sistema immunitario”, Sileri spiega ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) “Ora ilnon è una semplice influenza, ma è più vicina a esserlo per chi è. Le regole verranno alleggerite. Quando? Credo molto presto, vediamo adessoandranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se seisei più protetto”. Lo ha detto Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, nel corso della trasmissione “Domenica In” su Rai 1. Convivere con il? “Sicuramente si- ha aggiunto, dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se la Omicron. Noi dobbiamo vaccinarci, ma al momento non si sa ogni quanto”. Quanto all’ipotesi che una dose di vaccino ogni 4 messi possa “paralizzare il sistema immunitario”,spiega ...

