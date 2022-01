Covid, ultime news. Speranza: "Presto tavolo tecnico per valutare proposte delle Regioni" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il ministro della Salute: "Dobbiamo valutare ciò che avviene nei prossimi giorni e adeguare il nostro modello alla fase epidemiologica che stiamo vivendo. Il vaccino resta l'arma fondamentale. La curva si raffredda ma serve tenere i piedi per terra". Sileri: "Omicron colpirà quasi tutti gli italiani nel 2022". Boom di prime dosi dopo l'obbligo vaccinale per gli over 50: circa 700mila dal 7 gennaio. Aumentano intensive (+14) e ricoveri ordinari (+349). I nuovi casi sono 149.512 e i decessi 248, tasso al 16% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il ministro della Salute: "Dobbiamociò che avviene nei prossimi giorni e adeguare il nostro modello alla fase epidemiologica che stiamo vivendo. Il vaccino resta l'arma fondamentale. La curva si raffredda ma serve tenere i piedi per terra". Sileri: "Omicron colpirà quasi tutti gli italiani nel 2022". Boom di prime dosi dopo l'obbligo vaccinale per gli over 50: circa 700mila dal 7 gennaio. Aumentano intensive (+14) e ricoveri ordinari (+349). I nuovi casi sono 149.512 e i decessi 248, tasso al 16%

