Covid oggi Toscana | 10 287 contagi | bollettino 16 gennaio

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 60 su 100. Nota metodologica completa:… - LuigiBrugnaro : #ECCELLENZE ??Congratulazioni a Jacopo Monticelli, giovane medico infettivologo 'Veneziano dell'Anno 2020'! ??Fu lui… - giuliafederico8 : RT @finder_keeper_: @Agenzia_Ansa - ErMarchese72 : RT @BelpietroTweet: Il Tar spiega che le linee guida del dicastero della Salute sul Covid di fatto hanno proibito terapie che avrebbero pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Melandri aveva già reso nota la sua posizione, con interventi sui social contro le iniziative del governo per frenare la pandemia e lo ha confermato partecipandoad una manifestazione 'No green ...... il virus corre più piano - VIDEO 16 gen 09:26 Vaccini, oltre 119 milioni di somministrazioni e 26 milioni di terze dosi Sono 119.840.779 le dosi di vaccino contro il- 19 somministrate a...La decisione è stata presa in ottemperanza alle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e gli uffici procederanno al rinnovo dei titoli scaduti e a tutti i nuovi ...Il sottosegretario alla Salute a Rai Radio1: "Occorre rivedere le regole, soprattutto per la gestione degli ospedali". Poi avverte: "Il Covid non è un'influenza: rischi seri per i non vaccinati" ...