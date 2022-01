Covid oggi Lombardia, 26.773 contagi e 57 morti. A Milano 8.020 nuovi casi (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 26.773 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 16 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 57 morti che portano il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 35.911. Da ieri i guariti sono stati 10.078. In Lombardia a oggi ci sono 11.638 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 8.020, Brescia a 3.982, Bergamo a 2.767 e Varese a 1.973. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 26.773 ida Coronavirus, domenica 16 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 57che portano il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 35.911. Da ieri i guariti sono stati 10.078. Inci sono 11.638 positivi. Tra le province con il maggior numero dia 8.020, Brescia a 3.982, Bergamo a 2.767 e Varese a 1.973. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

