Covid oggi Lombardia | 26 773 contagi e 57 morti A Milano 8 020 nuovi casi

Advertising

AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - sbonaccini : ?? OPEN DAY REGIONALE 5-19 ANNI ?? Sono davvero tanti i bambini e i ragazzi in età scolastica che stanno partecipa… - RaiNews : 'E' importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue event… - FalzoneEnza : RT @BelpietroTweet: Il Tar spiega che le linee guida del dicastero della Salute sul Covid di fatto hanno proibito terapie che avrebbero pot… - signoraDalloway : RT @AurelianoStingi: Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal go… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

, Locatelli: 'Anche gli asintomatici contagiano' 'Non dimentichiamo che esiste comunque un carico di gestione nelle strutture ospedaliere anche per gli asintomatici, che devono essere tenuti ...Dopo i tre anticipi di sabato,si completa la 14ª giornata con le altre cinque partite. Negli anticipi di mezzogiorno spicca ... Pesaro è senza Zanotti () e torna in campo a distanza di venti ...& Sold out a Laceno per il primo week end del 2022 sulla neve. Domenica di sole e turismo sull’altopiano. La stazione sciistica irpina, in questo secondo week end di gennaio, ha registrato numeri da r ...ROMA. In serata, ai microfoni di 90° Minuto, la Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali si è soffermata sul ...