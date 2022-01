Covid oggi Emilia | 17 360 contagi e 20 morti | bollettino 16 gennaio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 17.360 ida coronavirus inRomagna, 162022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano altri 20. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 59.188 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 27,7%. L’età media dei nuovi positivi diè 37 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le ...

