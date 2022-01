Covid | news Bollettino di oggi | aumentano ricoveri +349 e terapie intensive LIVE

(Di domenica 16 gennaio 2022) Registrati 149.512 nuovi contagi e 248 decessi. Il tasso di positività risale al 16,1%. Processati 927.846 tamponi. "In Paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco" della variante Omicron, ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge. Il sottosegretario alla Salute Sileri ha affermato che il"non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato possono essere molto serie." A breve ci sarà la distinzione tra positivi e malati

Advertising

Avvenire_Nei : Covid e fake news. La foto dell'Anchise dell'Amazzonia è autentica, ecco perché - PSOE : ???? 'Il Covid ha riunito l’Ue, Italia e Spagna insieme per una ripresa giusta” Compartimos la entrevista al presid… - LaStampa : Covid, incinta ma senza molecolare non la visitano: perde il bambino nel parcheggio - sologiuma : RT @nino_pitrone: Legali #Djokovic: esenzione perché ha avuto #Covid, ...solo che il giorno dopo dell'infezione aveva premiato senza masche… - ElVengadorDelF5 : RT @eziomauro: Covid Italia, bollettino del 16 gennaio: 149.512 casi e 248 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

CRISTINA MARINO E NINA SPERANZA, MOGLIE E FIGLIA LUCA ARGENTERO/ "Gioia immensa?" Gianmarco Saurino è stato il primo medico a morire diin una serie tv: "E' stato quasi un omaggio all'intera ...... Francesco Italia, sulla base di un parere tecnico dell'Asp, aveva disposto l'attività didattica a distanza, dal 13 al 19 gennaio, per l'aumento dei contagi da- 19, i cui numeri erano di gran ...In tre settimane il virus ha ucciso 4 persone. Il 42enne era uno sportivo e giocava a calcio TORINO – Salgono a quattro i morti per covid in una famiglia no vax di San Francesco al Campo, in provincia ...Domani (17 gennaio) torna a suonare la campanella nelle scuole siciliane, ad eccezione dei Comuni in zona arancione. Qui i sindaci hanno deciso di disporre la Dad, così come previsto dall’articolo 2 d ...