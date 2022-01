Covid, news. Bollettino: 149.512 nuovi casi e 248 morti, tasso di positività 16%. LIVE (Di domenica 16 gennaio 2022) Processati 927.846. Salgono le terapie intensive (+14) e i ricoveri ordinari (+349). "In Paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco" della variante Omicron, ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge. Il sottosegretario alla Salute Sileri ha affermato che il Covid "non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, possono essere molto serie." A breve ci sarà la distinzione tra positivi e malati Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 gennaio 2022) Processati 927.846. Salgono le terapie intensive (+14) e i ricoveri ordinari (+349). "In Paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco" della variante Omicron, ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge. Il sottosegretario alla Salute Sileri ha affermato che il"non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, possono essere molto serie." A breve ci sarà la distinzione tra positivi e malati

