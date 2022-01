Covid, la fine dell’ondata è vicina? Locatelli: “La curva rallenta” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni, ma la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente e negli ultimi giorni vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco Locatelli. L’esperto bergamasco ha anche parlato della pressione sulle strutture sanitarie, decisamente aumentata nelle ultime settimane. Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal Covid riducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche. A questo rischio può contribuire anche l’elevato numero di contagi tra gli operatori sanitari. “Non possiamo però parlare ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni, ma la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente e negli ultimi giorni vi sono evidenze di chiara decelerazione dellaepidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco. L’esperto bergamasco ha anche parlato della pressione sulle strutture sanitarie, decisamente aumentata nelle ultime settimane. Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche. A questo rischio può contribuire anche l’elevato numero di contagi tra gli operatori sanitari. “Non possiamo però parlare ...

